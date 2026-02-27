В разы увеличили штрафы за нарушения при пересечении госграницы РФ

За нарушение правил пересечения границы физлиц оштрафуют на 25 тыс., а юрлиц – на 2,5 млн рублей.

Госдума 26 февраля 2026 года приняла во втором и третьем чтениях закон об изменениях в КоАП. Теперь будут увеличены штрафы за отдельные правонарушения в области защиты государственной границы РФ.

По новым нормам за нарушение правил пересечения границы, въезда в Россию или выезда из нее при прохождении пограничного контроля административный штраф составит:

для физлиц — до 25 тыс. рублей (сейчас — до 5 тыс.);

для должностных лиц — до 250 тыс. (сейчас — до 50 тыс.);

для юрлиц — до 2,5 млн (сейчас — до 800 тыс.).

За такое правонарушение, совершенное иностранцем, штраф составит до 25 тыс. рублей с возможностью его административного выдворения за пределы страны.

Штраф за незаконный провоз людей через госграницу составит от 150 до 500 тыс. рублей (сейчас — от 50 до 150 тыс.).

Также подняли штрафы за нарушения при движении судов в территориальном море, российской части пограничных рек и озер, за неповиновение законному распоряжению или требованию пограничников.