В разы увеличили штрафы за нарушения при пересечении госграницы РФ
Госдума 26 февраля 2026 года приняла во втором и третьем чтениях закон об изменениях в КоАП. Теперь будут увеличены штрафы за отдельные правонарушения в области защиты государственной границы РФ.
По новым нормам за нарушение правил пересечения границы, въезда в Россию или выезда из нее при прохождении пограничного контроля административный штраф составит:
для физлиц — до 25 тыс. рублей (сейчас — до 5 тыс.);
для должностных лиц — до 250 тыс. (сейчас — до 50 тыс.);
для юрлиц — до 2,5 млн (сейчас — до 800 тыс.).
За такое правонарушение, совершенное иностранцем, штраф составит до 25 тыс. рублей с возможностью его административного выдворения за пределы страны.
Штраф за незаконный провоз людей через госграницу составит от 150 до 500 тыс. рублей (сейчас — от 50 до 150 тыс.).
Также подняли штрафы за нарушения при движении судов в территориальном море, российской части пограничных рек и озер, за неповиновение законному распоряжению или требованию пограничников.
Начать дискуссию