Кабмин упростил заселение в гостиницы: можно регистрироваться через цифровые сервисы

С 2027 года постояльцы смогут без бумажных документов зарегистрироваться в гостинице.

Отдыхающие смогут заселять в отель без бумажных документов уже в 2027 году. Такое постановление подготовило правительство.

Цифровые сервисы начали тестировать в январе 2026. В пилотном проекте участвуют Cosmos Hotel Group и Radisson Hotel Group. Об этом сказано на сайте Минэкономразвития.

Новые инструменты упрощают путь гостя и снижают нагрузку на персонал. Постояльцы могут заранее заполнить анкету с помощью чат-бота и согласиться на обработку данных. При въезде сотрудники отеля только сверяют данные с оригиналом паспорта. Это исключает ошибки и ускоряет процесс регистрации.

«Мы создаем возможность для перехода от ручного ввода данных документов к их автоматической загрузке из государственных систем. Это не только экономит время посетителей, но и исключает риски ошибок, связанных с человеческим фактором при заполнении бумажных анкет, и снижает нагрузку на персонал отелей», — сказано на сайте Минэкономразвития.

Кроме того, будут открыты возможности для тестирования и внедрения в гостиницы других процедур, которые упростят заселение. Например, будет можно обмениваться данными с гостями через мессенджер MAX.