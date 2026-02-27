КПП ЗП моб
Перевозка

🚛 Документы на перевозки будут в электронном виде с 1 сентября 2026 года

Транспортные накладные, заявки на перевозку и экспедиторские документы будут работать только в электронном виде. Бумажные отменят, но сделают исключения.

Участники перевозок независимо от сферы деятельности должны оформлять в электронном виде:

  • транспортные накладные;

  • заказы или заявки на перевозку;

  • экспедиторские документы;

  • железнодорожную накладную;

  • грузовую накладную при авиаперевозках.

Такие правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

«В отдельных случаях, список которых определит Минтранс, будет допускаться оформление бумажных документов», — сказано на сайте ФНС.

Обмен электронными документами будет проходить в ГИС ЭПД через использование информационных систем электронных перевозочных документов (ИС ЭПД). Компаниям будет нужно сотрудничать с операторами электронных площадок. Их список уже опубликован на сайте Минтранса.

