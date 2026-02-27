🚛 Документы на перевозки будут в электронном виде с 1 сентября 2026 года

Общак: как за два года мы собрали 220 000 рублей и сходили в два похода

Два года назад я сделал первый взнос в «общак» — так броско мы назвали кассу взаимопомощи. С тех пор она пополнилась на 220 000 рублей, половину из которых отдали на благотворительность, а на оставшиеся организовали мальчишник в Петербурге и сплав на рафтах.