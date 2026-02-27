🚛 Документы на перевозки будут в электронном виде с 1 сентября 2026 года
Участники перевозок независимо от сферы деятельности должны оформлять в электронном виде:
транспортные накладные;
заказы или заявки на перевозку;
экспедиторские документы;
железнодорожную накладную;
грузовую накладную при авиаперевозках.
Такие правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года.
«В отдельных случаях, список которых определит Минтранс, будет допускаться оформление бумажных документов», — сказано на сайте ФНС.
Обмен электронными документами будет проходить в ГИС ЭПД через использование информационных систем электронных перевозочных документов (ИС ЭПД). Компаниям будет нужно сотрудничать с операторами электронных площадок. Их список уже опубликован на сайте Минтранса.
