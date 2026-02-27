⚡️ Итоги дня: у АвтоВАЗа самая тяжелая ситуация за 20 лет, продажи снотворных взлетели на 70%, а возлюбленные отказываются от свадеб из-за дорогой еды

Для умных устройств в квартирах и домах в РФ создали ГОСТы. Речь в том числе о счетчиках воды и тепла, следует из материалов Росстандарта.

Газпромбанк предложил французской Sucden войти в капитал ее российской дочки. В России Sucden принадлежат Добринский и Елецкий сахарные заводы в Липецкой области, предприятие «Атмис-сахар» в Пензенской области и Тбилисский завод в Краснодарском крае.

АвтоВАЗ сообщил о самой тяжелой ситуации за 20 лет. По словам директора по продажам, начало года оказалось даже хуже ожиданий.

Мосбиржа готовится запустить торги криптовалютой уже летом 2026 года, сразу после того, как будет готова нормативная база. А сейчас создает «песочницу» для брокеров.

Число фишинговых атак во время праздников 23 Февраля и 8 Марта увеличивается в 1,8 раза относительно средних значений по году.

Россияне мучаются от бессонницы. В январе 2026 года продажи снотворных взлетели на 70% год к году. Средняя сумма покупки при этом снизилась на 16% — до 483 рублей.

Индивидуального предпринимателя оштрафовали на более чем 145 тыс. рублей за торговлю санкционными сырами, у него изъяли и уничтожили свыше 64 кг товара в Москве, Московской и Тульской областях.

В России падает спрос на стейки из-за сокращения поголовья скота и холодного лета. Продажи стейков для жарки сократились в натуральном выражении на 8% год к году до 92 000 т.

Экспорт маргарина из России в прошлом году вырос на 26% — до 386 млн долларов, на зарубежные рынки было поставлено свыше почти 229 тысяч тонн продукта.

Из арктических территорий туристы чаще всего посещают село Териберка в Мурманской области и Архангельскую область.

В аэропорту Пулково самолет рейса Екатеринбург — Санкт-Петербург после посадки ночью 27 февраля 2026 года выкатился за пределы рулежной дорожки. Никто не пострадал.

Перечень предметов, которые можно бесплатно перевозить в ручной клади самолетов в России, расширят. В него добавят средства, предназначенные для ухода за протезами.

В Москве проезд на наземном транспорте и МЦД можно будет оплатить по биометрии.

Зарплата шаурмистов в Москве достигает 150 тыс. рублей в месяц.

Сервис доставки готовой еды «Много лосося» открыл в Москве первый ресторан с алкоголем. В меню популярные позиции сервиса доставки, новые блюда и напитки, в том числе алкогольные.

Пары массово отказываются от свадеб из-за сильного роста цен. Если пару лет назад средний чек за еду составлял 5-7 тыс. рублей, то сейчас — 8-10 тыс.