Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: у АвтоВАЗа самая тяжелая ситуация за 20 лет, продажи снотворных взлетели на 70%, а возлюбленные отказываются от свадеб из-за дорогой еды

Подготовили обзор главных событий дня — 27 февраля 2026 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Для умных устройств в квартирах и домах в РФ создали ГОСТы. Речь в том числе о счетчиках воды и тепла, следует из материалов Росстандарта. 

  • Газпромбанк предложил французской Sucden войти в капитал ее российской дочки. В России Sucden принадлежат Добринский и Елецкий сахарные заводы в Липецкой области, предприятие «Атмис-сахар» в Пензенской области и Тбилисский завод в Краснодарском крае. 

  • АвтоВАЗ сообщил о самой тяжелой ситуации за 20 лет. По словам директора по продажам, начало года оказалось даже хуже ожиданий.

  • Мосбиржа готовится запустить торги криптовалютой уже летом 2026 года, сразу после того, как будет готова нормативная база. А сейчас создает «песочницу» для брокеров.

  • Число фишинговых атак во время праздников 23 Февраля и 8 Марта увеличивается в 1,8 раза относительно средних значений по году.

  • Россияне мучаются от бессонницы. В январе 2026 года продажи снотворных взлетели на 70% год к году. Средняя сумма покупки при этом снизилась на 16% — до 483 рублей.

  • Индивидуального предпринимателя оштрафовали на более чем 145 тыс. рублей за торговлю санкционными сырами, у него изъяли и уничтожили свыше 64 кг товара в Москве, Московской и Тульской областях.

  • В России падает спрос на стейки из-за сокращения поголовья скота и холодного лета. Продажи стейков для жарки сократились в натуральном выражении на 8% год к году до 92 000 т.

  • Экспорт маргарина из России в прошлом году вырос на 26% — до 386 млн долларов, на зарубежные рынки было поставлено свыше почти 229 тысяч тонн продукта.

  • Из арктических территорий туристы чаще всего посещают село Териберка в Мурманской области и Архангельскую область. 

  • В аэропорту Пулково самолет рейса Екатеринбург — Санкт-Петербург после посадки ночью 27 февраля 2026 года выкатился за пределы рулежной дорожки. Никто не пострадал.

  • Перечень предметов, которые можно бесплатно перевозить в ручной клади самолетов в России, расширят. В него добавят средства, предназначенные для ухода за протезами.

  • В Москве проезд на наземном транспорте и МЦД можно будет оплатить по биометрии.

  • Зарплата шаурмистов в Москве достигает 150 тыс. рублей в месяц.

  • Сервис доставки готовой еды «Много лосося» открыл в Москве первый ресторан с алкоголем. В меню популярные позиции сервиса доставки, новые блюда и напитки, в том числе алкогольные.

  • Пары массово отказываются от свадеб из-за сильного роста цен. Если пару лет назад средний чек за еду составлял 5-7 тыс. рублей, то сейчас — 8-10 тыс.

  • В России выпустили первый учебник по беспилотникам для школьников 10-11 классов.

