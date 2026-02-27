Туристический налог появился в ЛНР с 1 января 2026 года

На территории 13 городских и муниципальных образований в Луганской Народной Республике установили турналог для гостиниц, отелей, кемпингов и другие объектов, которые включены в реестр классифицированных средств размещения.

С 1 января 2026 года на территории 13 городских и муниципальных образований Луганской Народной Республики ввели туристический налог.

Его должны уплачивать компании и ИП, которые оказывают услуги по временному проживанию, если объекты включены в реестр классифицированных средств размещения. Налогом не облагаются услуги санаториев, которые финансируются из государственного бюджета.

«Предусмотрена льготная категория граждан, с которых туристический налог не взимается. Муниципальными образованиями Луганской Народной Республики г. Луганск и г. Ровеньки дополнительно расширен список лиц, которые могут воспользоваться льготами и не уплачивать данный налог», — сказано на сайте ФНС.

Декларацию по туристическому налогу нужно сдавать до 25 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, в налоговый орган по месту средства размещения. Срок уплаты налога — не позднее 28 числа.