Яндекс создал первый в РФ протокол агентной коммерции, чтобы продавать товары через Алису и нейросети

Чтобы покупатели покупали товары сразу из Поиска и в процессе общения с нейросетями, Яндекс создал стандарт интеграции магазинов с ИИ.

Компания Яндекс объявила о создании Yandex Commerce Protocol (YCP) — это первый в России стандарт интеграции интернет-магазинов с искусственным интеллектом.

Такое решение поможет онлайн-ретейлерам продавать товары в чате с Алисой AI напрямую миллионам пользователей. Об этом сказано в пресс-релизе Яндекса, документ есть в распоряжении «Клерка».

«С подключением YCP интернет-магазины начнут получать заказы, к оформлению которых пользователи смогут перейти прямо через чат с Алисой AI и из поиска Яндекса — с безопасной оплатой через Яндекс Пэй или частями в Сплит», — сказано в сообщении компании.

Продажу товаров будет вести интернет-магазин, он и получит всю нужную информацию о заказе.

Протокол YCP подразумевает четыре формата интеграции:

Автоматически к YCP будут подключены магазины на Яндекс KIT, их товары уже можно купить через Алису AI. Магазинам на базе 1С-Битрикс, понадобится установить готовый модуль и пройти несколько шагов настройки. Интернет-магазины, которые продают на сайте и в Яндекс Маркете, — могут подключить протокол без разработки в кабинете Яндекс Товаров — заказы в этом случае исполнит Маркет. Для ретейлеров, которые работают на собственных решениях или других CMS, — доступно подключение по API.

Компании, которые хотят подключиться самыми первыми по API, могут оставить заявку в лист ожидания на участие в бета-тестировании.

Протокол поддерживает упрощенную интеграцию с большинством сервисов Яндекса для интернет-магазинов. Доступны платежи, доставка и фулфилмент, а также популярные внешние сервисы для онлайн-торговли.