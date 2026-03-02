КПП БСН моб
Курсы валют

💲 Курс доллара, евро и юаня на 2 марта 2026 года

Банк России установил курс доллара США 77,3 рубля, евро стоит 91,3.

На 2 марта 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 77,1 рубля, курс евро — 91,3.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 2 марта 2026 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

77,2736 рубля

Евро

91,2965 рубля

Юань

11,2394 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 2 марта 2026 года. Источник: ЦБ.

Эксперт по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Дмитрий Бабин считает экономически обоснованным курс доллара 90-100 рублей. Основная причина высокого курса рубля — сокращение поступлений от нефтегазового экспорта заставляет Центробанк продавать все больше иностранной валюты из ФНБ. Это лишь снижает ее стоимость валюты к рублю.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.

Самозанятые

Как сотрудничать с несовершеннолетними самозанятыми

Работать с подростками по договорам ГПХ закон не запрещает. Но чтобы избежать возможных рисков, заказчику важно заранее учесть нюансы: правильно оформить документы, получить при необходимости согласие родителей и соблюдать все особенности сотрудничества с исполнителями младше 18 лет.

Как сотрудничать с несовершеннолетними самозанятыми

