💲 Курс доллара, евро и юаня на 2 марта 2026 года
На 2 марта 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 77,1 рубля, курс евро — 91,3.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 2 марта 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
77,2736 рубля
Евро
91,2965 рубля
Юань
11,2394 рубля
Эксперт по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Дмитрий Бабин считает экономически обоснованным курс доллара 90-100 рублей. Основная причина высокого курса рубля — сокращение поступлений от нефтегазового экспорта заставляет Центробанк продавать все больше иностранной валюты из ФНБ. Это лишь снижает ее стоимость валюты к рублю.
