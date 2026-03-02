💲 Курс доллара, евро и юаня на 2 марта 2026 года

На 2 марта 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 77,1 рубля, курс евро — 91,3.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 2 марта 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 77,2736 рубля Евро 91,2965 рубля Юань 11,2394 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 2 марта 2026 года. Источник: ЦБ.

Эксперт по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Дмитрий Бабин считает экономически обоснованным курс доллара 90-100 рублей. Основная причина высокого курса рубля — сокращение поступлений от нефтегазового экспорта заставляет Центробанк продавать все больше иностранной валюты из ФНБ. Это лишь снижает ее стоимость валюты к рублю.

