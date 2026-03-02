Закон о локализации такси вступил в силу
Закон от 23.05.2025 № 116-ФЗ, устанавливающий требования по локализации к авто для такси, вступил в силу с 1 марта 2026 года.
При этом машины, уже внесенные в региональные реестры, можно и дальше использовать для перевозки людей.
Теперь для включения машины в региональный реестр легковых такси она должна соответствовать одному из требований:
совокупное количество баллов локализации соответствует числу баллов для госзакупок,
авто произведено в рамках специнвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.
Первый список локализованных автомобилей Минпромторг опубликовал 1 октября 2025 года.
Там были такие машины:
Lada Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel;
УАЗ Патриот и Хантер;
Sollers SP7;
Evolute I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE;
Voyah Free, Dream, Passion;
Москвич 3, 3е, 6, 8.
Этот список собираются дополнять и другими моделями авто, которые производятся в России.
Для Калининградской области, Сибири, Дальнего Востока и новых регионов сделали исключения.
Так, требования к машинам такси в Калининградской области и регионов СФО не будут применяться до 1 марта 2028 года.
Для регионов, входящих в ДФО, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей требования по локализации такси заработают с 1 марта 2030 года.
Также вводится региональная квота в размере 25% для личных машин самозанятых таксистов, не соответствующих уровню локализации.
До 1 января 2033 года такие водители, чьи автомобили попадают в квоту, смогут работать на машинах, которые не соответствуют требованиям локализации.
Местные власти будут ежеквартально не позднее первого числа третьего месяца квартала размещать информацию о нераспределенном объеме квоты.
