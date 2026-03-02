Закон о локализации такси вступил в силу

С 1 марта 2026 для учета в реестре такси можно использовать только авто, соответствующие требованиям.

Закон от 23.05.2025 № 116-ФЗ, устанавливающий требования по локализации к авто для такси, вступил в силу с 1 марта 2026 года.

При этом машины, уже внесенные в региональные реестры, можно и дальше использовать для перевозки людей.

Теперь для включения машины в региональный реестр легковых такси она должна соответствовать одному из требований:

совокупное количество баллов локализации соответствует числу баллов для госзакупок ,

авто произведено в рамках специнвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

Первый список локализованных автомобилей Минпромторг опубликовал 1 октября 2025 года.

Там были такие машины:

Lada Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel;

УАЗ Патриот и Хантер;

Sollers SP7;

Evolute I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE;

Voyah Free, Dream, Passion;

Москвич 3, 3е, 6, 8.

Этот список собираются дополнять и другими моделями авто, которые производятся в России.

Для Калининградской области, Сибири, Дальнего Востока и новых регионов сделали исключения.

Так, требования к машинам такси в Калининградской области и регионов СФО не будут применяться до 1 марта 2028 года.

Для регионов, входящих в ДФО, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей требования по локализации такси заработают с 1 марта 2030 года.

Также вводится региональная квота в размере 25% для личных машин самозанятых таксистов, не соответствующих уровню локализации.

До 1 января 2033 года такие водители, чьи автомобили попадают в квоту, смогут работать на машинах, которые не соответствуют требованиям локализации.

Местные власти будут ежеквартально не позднее первого числа третьего месяца квартала размещать информацию о нераспределенном объеме квоты.