Можно ли платить зарплату в разные дни, что такое дропшиппинг, считается ли отсутствие диплома поводом для увольнения: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, который подготовили наши эксперты за неделю с 24 февраля по 1 мра 2026 года.

  1. Какие проводки использовать для отражения медосмотра за счет средств компании и компенсации расходов. Мини-курс.

  2. Кто и как может возместить НДС в упрощенном порядке в 2026 году.

  3. Дропшиппинг: что это такое, как работает, нужно ли подключать платежную систему. Мини-курс.

  4. ФНС перекладывает долги одной компании на другую при наличии взаимозависимости: кто рискует и как избежать доначислений.

  5. Налоговые проверки в 2026 году: топ-5 претензий, опасные схемы и разумные альтернативы. Конспект вебинара с видео.

  6. Можно ли выплачивать зарплату сотрудникам в разные дни. Мини-курс.

  7. Отсутствие диплома — повод для увольнения или нет.

  8. Отправили иск не в тот суд: что будет с госпошлиной и рассмотрят ли заявление. Мини-курс.

  9. Заявления по патенту: новые формы-2026.

