Налоговики назвали 3 важных условия удаленного перевыпуска КЭП
Юрлица и ИП могут продлить срок действия квалифицированной электронной подписи без личного визита в налоговую или удостоверяющие центры. Перевыпустить сертификат можно дистанционно, через ЛК налогоплательщиков, напоминает региональное УФНС.
Но для перевыпуска КЭП в электронной форме нужно соблюдать все условия:
Действующий сертификат ключа проверки электронной подписи получили лично в Удостоверяющем центре ФНС либо по биометрии.
Срок действия текущего сертификата электронной подписи не истек.
Рабочее место пользователя настроено для работы с сертификатом.
Если все требования соблюдаются, нужно авторизоваться в личном кабинете с помощью действующей электронной подписи. В соответствующем разделе выбирают опцию «Перевыпустить сертификат электронной подписи» и заверяют заявление на выпуск нового сертификата действующей КЭП. После обработки заявления системой нужно подписать и направить запрос на изготовление новой подписи непосредственно в личном кабинете.
Записать новый сертификат КЭП можно только на тот же USB-носитель (токен), на котором был изначально получен сертификат ФНС.
Перевыпустить КЭП можно только если остались неизменными реквизиты владельца подписи: наименование организации, адрес места нахождения, ФИО руководителя или ИП, его паспортные данные.
Срок действия вновь выпущенного сертификата КЭП составит 15 месяцев.
