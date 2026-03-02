Налоговики назвали 3 важных условия удаленного перевыпуска КЭП

Перевыпустить сертификат квалифицированной электронной подписи можно через ЛК, если его получали лично и срок действия не истек.

Юрлица и ИП могут продлить срок действия квалифицированной электронной подписи без личного визита в налоговую или удостоверяющие центры. Перевыпустить сертификат можно дистанционно, через ЛК налогоплательщиков, напоминает региональное УФНС.

Но для перевыпуска КЭП в электронной форме нужно соблюдать все условия:

Действующий сертификат ключа проверки электронной подписи получили лично в Удостоверяющем центре ФНС либо по биометрии. Срок действия текущего сертификата электронной подписи не истек. Рабочее место пользователя настроено для работы с сертификатом.

Если все требования соблюдаются, нужно авторизоваться в личном кабинете с помощью действующей электронной подписи. В соответствующем разделе выбирают опцию «Перевыпустить сертификат электронной подписи» и заверяют заявление на выпуск нового сертификата действующей КЭП. После обработки заявления системой нужно подписать и направить запрос на изготовление новой подписи непосредственно в личном кабинете.

Записать новый сертификат КЭП можно только на тот же USB-носитель (токен), на котором был изначально получен сертификат ФНС.

Перевыпустить КЭП можно только если остались неизменными реквизиты владельца подписи: наименование организации, адрес места нахождения, ФИО руководителя или ИП, его паспортные данные.

Срок действия вновь выпущенного сертификата КЭП составит 15 месяцев.

