Маткапиталом можно оплатить общежитие для студента

Чтобы использовать маткапитал для оплаты проживания, это прописывают в договоре с учебной организацией.

Минтруд рассказал, что средства материнского капитала можно направить на оплату проживания ребенка в общежитии во время учебы.

Оплатить можно только общежитие при вузе или колледже, при этом ребенку, при рождении которого получили маткапитал, должно исполниться 3 года.

Как оплатить общежитие маткапиталом:

  • заключить с учебной организацией договор найма общежития:

  • в договоре указать, что оплата будет произведена средствами маткапитала;

  • прописать размер платежа и периодичность оплаты;

  • подать заявление о распоряжении маткапиталом на Госуслугах, в МФЦ или в СФР.

  • в заявлении также указать срок и периодичность оплаты.

