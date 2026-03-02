Маткапиталом можно оплатить общежитие для студента

Чтобы использовать маткапитал для оплаты проживания, это прописывают в договоре с учебной организацией.

Минтруд рассказал, что средства материнского капитала можно направить на оплату проживания ребенка в общежитии во время учебы.

Оплатить можно только общежитие при вузе или колледже, при этом ребенку, при рождении которого получили маткапитал, должно исполниться 3 года.

Как оплатить общежитие маткапиталом: