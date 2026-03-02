Маткапиталом можно оплатить общежитие для студента
Минтруд рассказал, что средства материнского капитала можно направить на оплату проживания ребенка в общежитии во время учебы.
Оплатить можно только общежитие при вузе или колледже, при этом ребенку, при рождении которого получили маткапитал, должно исполниться 3 года.
Как оплатить общежитие маткапиталом:
заключить с учебной организацией договор найма общежития:
в договоре указать, что оплата будет произведена средствами маткапитала;
прописать размер платежа и периодичность оплаты;
подать заявление о распоряжении маткапиталом на Госуслугах, в МФЦ или в СФР.
в заявлении также указать срок и периодичность оплаты.
Начать дискуссию