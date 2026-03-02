Резидентов ТОР обяжут восстанавливать леса

Компании, которые работают на территориях опережающего развития, начнут восстанавливать леса, вырубленные для инвестиционных проектов.

2 марта 2026 года правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому резиденты территорий опережающего развития будут восстанавливать леса на участках для инвестиционных проектов.

Согласно документу, компании будут должны провести лесовосстановление на площади, равной площади вырубленных лесов, в течение трех лет с начала подготовки участка. Дополнительно кабмин утвердит список ТОР, участники которых начнут восстанавливать леса.

«Законопроектом предлагается установить для осуществления такого лесовосстановления (лесоразведения) срок, составляющий три года с даты начала подготовки земельного участка, связанной с его освобождением от деревьев и иных насаждений для целей реализации инвестиционного проекта», — сказано в пояснительной записке.

Кроме того, резиденты ТОР должны направлять в управляющую компанию уведомления о начале работ и сдать отчет о восстановлении леса. Все эти сведения передадут в региональные органы.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 сентября 2026 года.