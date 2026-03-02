Резидентов ТОР обяжут восстанавливать леса
2 марта 2026 года правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому резиденты территорий опережающего развития будут восстанавливать леса на участках для инвестиционных проектов.
Согласно документу, компании будут должны провести лесовосстановление на площади, равной площади вырубленных лесов, в течение трех лет с начала подготовки участка. Дополнительно кабмин утвердит список ТОР, участники которых начнут восстанавливать леса.
«Законопроектом предлагается установить для осуществления такого лесовосстановления (лесоразведения) срок, составляющий три года с даты начала подготовки земельного участка, связанной с его освобождением от деревьев и иных насаждений для целей реализации инвестиционного проекта», — сказано в пояснительной записке.
Кроме того, резиденты ТОР должны направлять в управляющую компанию уведомления о начале работ и сдать отчет о восстановлении леса. Все эти сведения передадут в региональные органы.
Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
Автоматизация хороша, когда она настроивается для нужд компании и по желанию компании. А когда из за введения новых требований закона нам просто выкручивают руки заставляя переходить на новые программы, перенастраивать заново прекрасно выполнявшие св