Электронные транспортные документы будут обязательны с 1 сентября 2026: как подготовиться

Узнайте, что нужно сделать уже сейчас, чтобы подготовиться к обязательному внедрению ЭДО на транспорте.

С 1 сентября 2026 года использование электронных перевозочных документов становится обязательным для всех участников рынка грузоперевозок.

На бесплатном вебинаре «Электронные перевозочные документы в 2026 году» мы рассмотрим наиболее важные аспекты работы с ГИС ЭПД, особенности внедрения и запуска работы с ЭПД, покажем, как работает сервис Платформа ЭПД, а также ответим на вопросы участников вебинара. Он состоится уже завтра — 4 марта 2026 года в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

Что изменится с 2026 года и как подготовиться уже сейчас. Законодательная база ЭПД: разбор новых требований и сроков обязательного перехода. Основные принципы работы ГИС ЭПД. Отличия бумажного документооборота от электронного. Особенности внедрения ЭПЛ и ЭТрН. Наше решение – Платформа ЭПД. Знакомство с плюсами сервиса.

Спикеры: Александр Козлов — руководитель группы продаж ЭПД, Мария Долинова — менеджер развития продукта ЭПД.

Ждем вас на вебинаре 4 марта в 11:00 мск!