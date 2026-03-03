Электронные транспортные документы будут обязательны с 1 сентября 2026: как подготовиться
С 1 сентября 2026 года использование электронных перевозочных документов становится обязательным для всех участников рынка грузоперевозок.
На бесплатном вебинаре «Электронные перевозочные документы в 2026 году» мы рассмотрим наиболее важные аспекты работы с ГИС ЭПД, особенности внедрения и запуска работы с ЭПД, покажем, как работает сервис Платформа ЭПД, а также ответим на вопросы участников вебинара. Он состоится уже завтра — 4 марта 2026 года в 11:00 мск!
На вебинаре разберем:
Что изменится с 2026 года и как подготовиться уже сейчас.
Законодательная база ЭПД: разбор новых требований и сроков обязательного перехода.
Основные принципы работы ГИС ЭПД.
Отличия бумажного документооборота от электронного.
Особенности внедрения ЭПЛ и ЭТрН.
Наше решение – Платформа ЭПД. Знакомство с плюсами сервиса.
Спикеры: Александр Козлов — руководитель группы продаж ЭПД, Мария Долинова — менеджер развития продукта ЭПД.
Ждем вас на вебинаре 4 марта в 11:00 мск!
