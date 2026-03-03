💰 В программу долгосрочных сбережений россияне вложили около 800 млрд рублей

С 1 января 2024 россияне вложили в ПДС порядка 800 млрд рублей, из которых 650 млрд — в 2025 году.

Глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что россияне уже вложили в Программу долгосрочных сбережений (ПДС) порядка 800 млрд рублей. Это сумма за два года существования ПДС.

«В первую очередь это надежное сбережение, это длинное сбережение на определенную цель. Мы говорили — на свою мечту. Здесь тоже государственная гарантия и софинансирование таких сбережений», — сказал Силуанов.

Также он добавил, что ПДС позволяет участникам получить софинансирование сбережений со стороны государства, а также деньги буду застрахованы на сумму до 2,8 млн рублей.

В 2025 году объем вложенных средств в ПДС превысил 650 млрд рублей.

Программа долгосрочных сбережений работает с 1 января 2024 года, в ней могут участвовать россияне старше 18 лет, для этого нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом минимум на 15 лет, а затем перевести средства на счет.