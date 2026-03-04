📷 К видеокамерам и регистраторам могут установить требования по локализации

С 1 января 2027 года предлагается ввести балльную систему оценки локализации видеокамер и видеорегистраторов.

Минпромторг предлагает с 1 января 2027 года распространить требования о локализации на оборудование для видеонаблюдения.

Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов НПА 2 марта 2026 года.

«Установление балльных требований направлено на реализацию механизма импортозамещения иностранной продукции и поддержку российских производителей радиоэлектронной продукции, используемой в том числе в критической информационной инфраструктуре», — сказано в пояснительной записке.

По мнению Минпромторга, отечественные производители оборудования для видеонаблюдения обладают профессиональными компетенциями в разработке аппаратной части с использованием санкционно устойчивой электронной компонентной базы, встроенного и прикладного ПО, а также полной линейки конструктивных решений для видеокамер.

Предполагается, что требования по локализации вступят в силу с 1 января 2027 года.

Это даст возможность производителям подготовить комплект документов для включения видеокамер и видеорегистраторов в реестр российской промышленной продукции согласно новым требованиям, добавил Минпромторг.