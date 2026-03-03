«Новые люди» предлагают обеспечить бесплатный интернет во всем общественном транспорте

На 2026 год бесплатный Wi-Fi есть в некоторых регионах. Предлагается провести интернет в общественном транспорте по всей стране.

Депутаты от фракции «Новые Люди» предлагают провести бесплатный интернет во всем общественном транспорте.

Обращение направили главе Минтранса Андрею Никитину.

«Считаем целесообразным рассмотреть возможность поэтапного внедрения бесплатного доступа к сети интернет во всем общественном транспорте (городском и пригородном) на территории РФ», — написали депутаты.

Инициативу можно реализовать с помощью разработки федеральных рекомендаций или стандартов по оснащению транспортных средств оборудованием Wi-Fi и софинансирования из федерального бюджета, считают авторы.

Сейчас во многих регионах отключают мобильный интернет – ограничения затронули до 90% регионов, добавили парламентарии. А бесплатный доступ к интернету через Wi-Fi в общественном транспорте есть не везде и зависит от региона и финансовых возможностей конкретного перевозчика.

Отсутствие интернета в транспорте ограничивает возможности людей работать, учиться и общаться в дороге. Это особенно актуально для студентов, работников, ежедневно совершающих длительные поездки, и для жителей пригородов и малых городов.