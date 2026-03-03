📍 Правительство думает создать для водителей реестр ограничений движения по дорогам

Владельцы дорог и сотрудники МВД смогут вносить в реестр информацию об ограничении движения на дорогах. Это позволит водителям выбрать лучший маршрут.

Кабмин поддержал идею запустить электронный реестр с информацией об ограничениях и прекращении движения на автодорогах. Это позволит водителям заранее узнать, на каких участках идет ремонт или строительство дорог, плохая погода, а также пиковые нагрузки.

Законопроект об электронном реестре ограничений движения на автодорогах подготовили в Совете Федерации. Об этом пишут «Ведомости».

Информацию в реестр смогут вносить владельцы дорог и сотрудники МВД. Сведения разместят на сайтах федеральных и региональных органов власти, а также в СМИ.

В уведомлении назовут причину остановки движения и период ограничения.

Временное ограничение запретит проезд по дороге или ее участку в установленный период. Это может затронуть как отдельные полосы движения или определенные типы автомобилей в зависимости от категории, экологического класса, вместимости и массы.

Ограничения не распространятся на движение военной техники и транспортных средств Вооруженных сил, которые перевозят оружие и имущество, а также на движение автомобилей ФСБ, МВД и спецсредств с сигналами.

Вице-президента Национального автомобильного союза Антон Шапарин предложил интегрировать данные из реестра ограничений в навигационные приложения, иначе он будет бесполезным, водители все равно пользуются другими картографическими сервисами.