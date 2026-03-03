⚡️ Итоги дня: Минтранс просит Китай поделиться небом, Android-вирус начал использовать ИИ, профессия программиста исчезнет к концу 2026 года

В преддверии 8 Марта Сбер совместно с брендом Arive Makeup представили лимитированную молодежную СберКарту для девушек от 14 до 24 лет.

Продажи резиновых сапог в Москве на маркетплейсе Wildberries с 22 февраля по 1 марта 2026 года выросли в девять раз по сравнению с концом января.

WB Банк запустил программу лояльности с кешбэком за покупки. Он будет начисляться в виде баллов «Ягодки», которые можно потратить на маркетплейсе.

С 1 апреля 2026 года Росстандарт вводит новый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки. Теперь допускается подовый хлеб овальной формы. Также допускается выпекать белый хлеб массой менее 500 грамм, хотя раньше масса должна была быть от 0,5 килограмма.

Компания PepsiCo зарегистрировала пять товарных знаков для продажи энергетических напитков в России.

В России отзовут 5,4 тыс. машин Subaru из-за разъема стояночного тормоза.

Московский аэропорт «Внуково» с 1 марта 2026 года повысил основные тарифы на обслуживание российских авиакомпаний в среднем на 12%.

Минтранс предложил китайской стороне рассмотреть возможность предоставления российским авиакомпаниям воздушного пространства при выполнении ими полетов между городами РФ.

Исследователи компании ESET, которая является экспертом в области защиты от киберпреступности, выявили первый известный Android-вирус, использующий искусственный интеллект.

Создатель Claude Code Борис Черный заявил, что профессия программиста исчезнет уже к концу 2026 года. Разработчиков заменят специалисты, управляющие ИИ-агентами.

Польша объявила о прекращении анонимности в интернете. Вслед за Португалией и Францией она планирует запретить соцсети для всех лиц младше 15 лет.

Полное лунное затмение 3 марта 2026 года продлится 59 минут (с 14:05 до 15:04 мск). Спутник Земли потемнеет и может стать красноватым.