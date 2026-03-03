ФНС взялась за серых майнеров и планирует привлекать к уголовной ответственности за майнинг без регистрации

Чтобы легально заниматься майнингом ИП и компании должны зарегистрироваться в специальном реестре ФНС, напомнил начальник управления регистрации и учета налогоплательщиков ФНС Денис Кузьмичев.

С 1 ноября 2024 года в реестре уже зарегистрировались 1 512 майнеров, а в реестре операторов майнинговой инфраструктуры – 172 компании.

Еще 4 000 физлиц занимаются добычей криптовалюты без регистрации, но для них есть ограничение – потребление энергии не более 6 000 кВт/ч в месяц.

Налоговики ожидают, что в реестр добавятся еще около 1,5 тыс. участников.

«Мы условно делим майнеров на три категории – белые, серые и так называемые черные майнеры. В реестры, конечно, включаются белые майнеры, которые сдают отчетность, платят налоги. Серые майнеры – это потенциально белые майнеры, они платят за электричество, но они не включились в реестр и, соответственно, не сдают отчетность, не платят налоги, поэтому вот это как раз тот объем, который мы планируем легализовать», — рассказал Кузьмичев.

Он напомнил, что все майнеры – физлица, ИП, юрлица – должны сдавать ежемесячно отчет о намайненной криптовалюте.

«Сдают они это через личный кабинет налогоплательщика, уже привычная форма взаимодействия с налоговыми органами. Реестр майнеров, реестр операторов и отчетность между собой сопоставляем, выявляем расхождения. Довольно сложно сделать так, чтобы предоставить недостоверную информацию», — уточнил представитель ФНС.

Законодательство в сфере майнинга продолжается донастраиваться. Планируется привлекать к уголовной ответственности за майнинг без регистрации, и к административной ответственности – за внесение неверных данных в реестр или услуги серым и черным майнерам, предупредил Кузьмичев.