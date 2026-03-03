Цены на продукты вырастут из-за закрытия Ормузского пролива
На фоне геополитической обстановке на Ближнем Востоке судоходство через Ормузский пролив резко сократилось, это скажется на сырьевых рынках.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что из-за закрытия Ормузского пролива произойдут серьезные потрясения на сырьевых рынках.
От Ормузского пролива сильно зависят удобрения и сельское хозяйство, через этот канал поставляют 44% серы, 31% мочевины, 18% аммиака и 15% фосфатов. Колебания цен на сельскохозяйственную продукцию скажутся и на расходах обычных потребителей.
«Впереди ожидаются серьезные потрясения на рынках сырьевых товаров и сельскохозяйственной продукции», — сказал Кирилл Дмитриев.
Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана предупредил, что Ормузский пролив закрыт для транзита, судно атакуют, если оно попытается пересечь пролив.
