Как разделить поступления в НКО для ФСБУ «Доходы», если де-юре не бывает собственников

Операции, когда некоммерческая организация получает взамен что-то равноценное, считаются обменными и на них распространяется действие ФСБУ 9/2025.

Эксперты НРБУ «БМЦ» (Бухгалтерского методического центра) объяснили, на каких принципах основана рекомендация Р-Х/2026-ОК НКО «Доходы некоммерческой организации: сфера применения ФСБУ 9/2025».

ФСБУ 9/2025 «Доходы» одновременно исключает НКО из общего круга адресатов и вводит для них указание – формировать информацию о доходах от «предпринимательской и иной деятельности» с учетом положений Стандарта. Такая конструкция требует уточнения границы, иначе оговорка расширяет действие ФСБУ на любые поступления НКО. А это противоречит исходному исключению.

ФСБУ 9/2025 опирается на концепт дохода как увеличения капитала (чистых активов), за исключением дохода от отношений с собственниками. При переносе этой логики на НКО возникает методологический разрыв: у НКО нет собственников, обладающих имущественными правами на капитал. Но есть устойчивый класс поступлений, обеспечивающих финансирование деятельности без компенсации. Экономический смысл таких поступлений ближе к «финансированию организации» чем к «результату исполнения обязанностей перед покупателями/заказчиками».

Здесь нужен критерий, позволяющий отделить поступления, аналогичные финансированию «собственником», от поступлений, аналогичных оплате от клиента.

Такой критерий уже закреплен в первичных нормативных источниках. В ФСБУ организаций госсектора используются категории обменных и необменных операций, основанные на признаке непосредственного встречного предоставления примерно равной стоимости:

для обменных операций — характерно получение ресурсов при одновременной передаче другой стороне сопоставимого по стоимости предоставления;

для необменных — отсутствие такого встречного предоставления.

Из этого заимствуется разделительный принцип, который решает задачу разграничения «платы за предоставление» и «финансирования без прямой компенсации». Это дает возможность определять доход при отсутствии собственников в юридическом смысле.

В IPSAS 9: обменные операции — определяются через получение ресурсов и непосредственную передачу другой стороне примерно равной стоимости;

необменные операции — как не являющиеся обменными. То есть принцип используется и в международной практике.

Следовательно, разграничение «обмен/не обмен» выступает международно признанным способом разграничить операции, экономически аналогичные продаже (оказанию услуг), от операций, экономически аналогичных финансированию.

В российских разработках, ориентированных на НКО, этот подход применяется как методологическая основа представления финансирования. В проекте ФСБУ «Некоммерческая деятельность» и в Рекомендации Р-103/2019-ОК НКО закрепляется необходимость раздельного учета поступлений от операций, предполагающих встречное предоставление, и поступлений без такого предоставления.

То есть такое разграничение – не искусственная конструкция «под ФСБУ 9/2025», а согласуется с ранее сформированной методологией учета и отчетности НКО.

Таким образом, ФСБУ 9/2025 нужно применять к тем доходам НКО, которые по экономической природе являются аналогом выручки коммерческих организаций, и к тем увеличениям (уменьшениям) чистых активов, которые возникают от изменения оценки активов и обязательств.

Поступления по необменным операциям остаются в режиме учета финансирования деятельности НКО.

