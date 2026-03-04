МТК могут получить до 250 млн по программе Минэкономики

Если корпорация гарантирует, что купит результат работы малой технологической компании, можно получить грант на доработку продукта.

Малые технологические компании, которым для выхода на рынок крупных заказчиков со своим продуктом нужны допсредства, могут получить финансирование по программе доращивания поставщиков корпораций. Об этом пишет Минэкономики.

«Вы дорабатываете продукт под требования крупной корпорации, а та, в свою очередь, гарантирует, что купит результат вашей работы. Грант можно потратить на завершение разработки, испытания, закупку оборудования и сертификацию», — говорится в сообщении.

За время работы программы поддержку получили 111 компаний на сумму более 16 млрд рублей. Их заказчики — Газпром, КАМАЗ, РЖД, Росатом, Россети и другие корпорации.

Условия для подачи заявки:

корпорация готова покупать продукцию, но сначала надо доработать ее под технические требования;

прошли стадию прототипа и готовы запустить производство, но не хватает средств на оборудование и проведение испытаний;

продукт может заменить импортный аналог, и на него есть спрос у крупных компаний.

Грант на сумму до 250 млн можно получить до мая 2026 года, уточняет МЭР.

Если компания есть в реестре МТК – программа финансирования доступна без дополнительного сбора документов и подтверждений.