ФНС уточнила, как применять вычет при продаже доли объекта недвижимости

Если объект договора – доля в имуществе, то имущественный налоговый вычет по НДФЛ применяется именно к доле.

Налоговики разъяснили порядок применения вычета при продаже недвижимости.

Договор купли-продажи оформлен на одного человека, продается 1/4 дома. Сколько в этом случае можно получить налогового вычета — 1 млн или 250 тыс., спрашивает продавец.

Если объектом договора является доля, то 1 млн рублей применяется к объекту, а именно к доле, уточнили налоговики.