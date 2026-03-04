КПП УСН Акц моб
Курсы валют

💲 Курс доллара, евро и юаня на 4 марта 2026 года

Банк России установил курс доллара США 77,6 рубля, евро стоит 90,3.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 4 марта 2026 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

77,6093 рубля

Евро

90,3098 рубля

Юань

11,2210 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 4 марта 2026 года. Источник: ЦБ.

Курс доллара начал расти на фоне войны США с Ираном, которая стимулирует спрос инвесторов на защитные активы. Также доллар поддерживает рост цен на энергоресурсы. Трейдеры ожидают смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы к концу 2026 года.

