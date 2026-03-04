💲 Курс доллара, евро и юаня на 4 марта 2026 года
Банк России установил курс доллара США 77,6 рубля, евро стоит 90,3.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 4 марта 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
77,6093 рубля
Евро
90,3098 рубля
Юань
11,2210 рубля
Курс доллара начал расти на фоне войны США с Ираном, которая стимулирует спрос инвесторов на защитные активы. Также доллар поддерживает рост цен на энергоресурсы. Трейдеры ожидают смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы к концу 2026 года.
