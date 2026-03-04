Оплата по QR-коду начала действовать на Филиппинах

Чтобы туристы могли быстро и удобно оплачивать покупки и услуги на Филиппинах, Сбер запустил оплату по QR-коду через свое приложение.

Сбербанк запустил оплату покупок по единому QR-коду на Филиппинах. Для этого в приложении СберБанк Онлайн нужно найти «QR Ph», валюта конвертируется в рубли автоматически.

«На экран выводится сумма в филиппинских песо и российских рублях. Если вы видите наклейку на кассе, это статический QR — сумму покупки в песо потребуется ввести самому. Если код отображается на терминале (динамический QR), сумма подставится автоматически», — сказано на сайте банка.

Туристы смогут удобным и быстрым способом оплачивать покупки, ужины в ресторанах и поездки в такси. По данным на середину 2025 года свыше 675 тыс. торговых точек на Филиппинах принимают оплату по QR-коду.

QR Ph работает в приложении СберБанк Онлайн на Android, достаточно версии приложения 16.10. А на iOS для оплаты по статическому QR необходима версия 17.0 и выше.

Приложением СберБанк Онлайн пользуются 84 млн человек в месяц, из них 44 млн делают это ежедневно.