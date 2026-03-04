Депутаты хотят прямо запретить во время отопительного сезона отключать должникам свет, газ и воду

Чтобы должники по ЖКХ не мерзли в своих квартирах, депутаты предложили запретить отключать не только отопление, но и газ, горячую воду и электричество, поскольку это может тоже использоваться для отопления.

3 марта 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому в законе прямо пропишут запрет отключать газ, воду и электроэнергию, если они используются для отопления. Такие правила будут действовать в отопительный период и позволят защитить должников ЖКХ от холода.

«Законопроектом предлагается прямо в законе закрепить случаи, когда приостановление коммунальной услуги невозможно, а именно услуги по отоплению (газоснабжению — в случае если газ используется для отопления, или электроснабжения при использовании электрического отопления в отопительный период), а в многоквартирных домах предлагается запретить отключение услуги холодного водоснабжения и водоотведения, в случае их неполной оплаты потребителем», — сказано в пояснительной записке.

Сейчас постановление правительства от 06.05.2011 № 354 запрещает отключать отопление должникам, но в документе ничего не сказано про отключение газоснабжения и электроэнергии.

Авторы проекта считают, что прямой запрет позволит защитить права людей на жизнь в минимально приемлемых санитарно-бытовых условиях.