Слуцкий: предприятиям нужен налоговый вычет за внедрение российского ПО
Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил дать предприятиям право на получение налогового вычета за внедрение отечественного программного обеспечения и цифровых технологий.
«Мы предлагаем ввести налоговый вычет для предприятий, которые внедряют отечественное программное обеспечение и современные цифровые решения. Сегодня я даю поручение депутатам ЛДПР в регионах внести соответствующие законопроекты во все региональные парламенты, где такие меры еще не приняты», — сказал Слуцкий.
Также он добавил, что после проведения СВО нужно сконцентрироваться на укреплении технологического суверенитета. Одна из важных задач — поддержать отрасли, которые могут обеспечить независимость и развитие экономики.
Ожидается, что налоговый вычет позволит предприятиям частично возместить расходы на внедрение российских технологий, закупку цифрового оборудования и обучение сотрудников.
