Слуцкий: предприятиям нужен налоговый вычет за внедрение российского ПО

России нужно обеспечить технологический суверенитет, поэтому предприятия, которые переходят на отечественные технологии, предлагают дополнительно поддержать, предоставив налоговый вычет.

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил дать предприятиям право на получение налогового вычета за внедрение отечественного программного обеспечения и цифровых технологий.

«Мы предлагаем ввести налоговый вычет для предприятий, которые внедряют отечественное программное обеспечение и современные цифровые решения. Сегодня я даю поручение депутатам ЛДПР в регионах внести соответствующие законопроекты во все региональные парламенты, где такие меры еще не приняты», — сказал Слуцкий.

Также он добавил, что после проведения СВО нужно сконцентрироваться на укреплении технологического суверенитета. Одна из важных задач — поддержать отрасли, которые могут обеспечить независимость и развитие экономики.

Ожидается, что налоговый вычет позволит предприятиям частично возместить расходы на внедрение российских технологий, закупку цифрового оборудования и обучение сотрудников.