👩👧👦 Алименты в 2026 году: кому полагаются, как удерживать бухгалтеру, что поменялось с 1 марта. Выпуск № 33 подкаста «Налоговое утро»
Подкаст «Налоговое утро» — это обсуждение горячих для бухгалтера и предпринимателя вопросов. Мы выходим по будням и держим вас в курсе важных изменений.
С 1 марта 2026 года в расчете алиментов произошли изменения, однако поправки затрагивают не работодателей, а физических лиц — получателей алиментов, которые претендуют на единое пособие. Что поменялось, нужно ли беспокоиться бухгалтерам предприятий, ухудшится или улучшится материальное положение малоимущих — разбираем подробно.
Где еще нас послушать — Apple Podcasts, Яндекс Музыка, VK-подкаст, на YouTube-канале «Клерка». Подпишитесь, у нас там еще много полезного!
🤷♀️ Теряетесь в потоке изменений? Читайте «Клерк» в MAX — самое главное для работы бухгалтера и не только.
Заходи в новый канал — Чат для бухгалтеров для общения с коллегами и ответов на вопросы.
Ставьте лайки 💗, оставляйте ваши комментарии и не забудьте подписаться — вы помогаете делать наш подкаст лучше и популярнее среди бухгалтеров
Предлагайте новые темы выпусков для подкаста в комментариях под этой новостью.
Топ-5 выпусков подкаста:
Когда можно не платить за коммунальные услуги на законном основании
Триллер для бизнеса: как небрежность приводит к миллионным штрафам по охране труда
Бухгалтеры об АУСН: «мы сделали все за вас, но вы все равно должны сделать это сами».
Начать дискуссию