👩‍👧‍👦 Алименты в 2026 году: кому полагаются, как удерживать бухгалтеру, что поменялось с 1 марта. Выпуск № 33 подкаста «Налоговое утро»

Слышали об изменениях в порядке расчета алиментов, но еще не разобрались, в чем они заключаются? Сегодня в подкасте разбираем, как работодателю удерживать алименты и как теперь учитывает алименты государство при расчете единого пособия.

С 1 марта 2026 года в расчете алиментов произошли изменения, однако поправки затрагивают не работодателей, а физических лиц — получателей алиментов, которые претендуют на единое пособие. Что поменялось, нужно ли беспокоиться бухгалтерам предприятий, ухудшится или улучшится материальное положение малоимущих — разбираем подробно.

