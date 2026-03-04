КПП ОСНО Акц моб
Алименты

👩‍👧‍👦 Алименты в 2026 году: кому полагаются, как удерживать бухгалтеру, что поменялось с 1 марта. Выпуск № 33 подкаста «Налоговое утро»

Слышали об изменениях в порядке расчета алиментов, но еще не разобрались, в чем они заключаются? Сегодня в подкасте разбираем, как работодателю удерживать алименты и как теперь учитывает алименты государство при расчете единого пособия.

Подкаст «Налоговое утро» — это обсуждение горячих для бухгалтера и предпринимателя вопросов. Мы выходим по будням и держим вас в курсе важных изменений.

С 1 марта 2026 года в расчете алиментов произошли изменения, однако поправки затрагивают не работодателей, а физических лиц — получателей алиментов, которые претендуют на единое пособие. Что поменялось, нужно ли беспокоиться бухгалтерам предприятий, ухудшится или улучшится материальное положение малоимущих — разбираем подробно.

