💅 С 30 апреля 2026 будет новый ГОСТ на маникюр и педикюр. Процедуры могут подорожать

На маникюр выделяется 45-60 минут, а на гель-лак – до 90 минут.

С 30 апреля 2026 года вступит в силу новый ГОСТ Р 72319-2025 на маникюр и педикюр, сообщил Росстандарт.

Новый ГОСТ описывает, как нужно делать маникюр, педикюр и оказывать другие услуги в этой сфере.

В картах типовых технологических процессов указана последовательность действий, перечень применяемых препаратов, материалов, инструментов и оборудования, а также ориентировочное время процедуры.

Карты разработали для классического, препаратного, аппаратного и комбинированного маникюры и педикюра, услуг по уходу за кожей кистей и стоп, для укрепления, выравнивания, моделирования и коррекции искусственных ногтей, декоративного покрытия и снятия искусственных материалов.

Классический маникюр должен занимать 45-60 минут и начинаться с оформления свободного края ногтей и увлажнения кутикулы и кожи кистей.

На выравнивание натуральных ногтей рекомендуется отводить 70-90 минут. Процедура описана так: сначала очистить ноготь и нанести грунтовку, затем базовое покрытие. Потом наносится гель тонким слоем, опиливается и шлифуется ноготь. Мастеру рекомендуют использовать гель для закрепления и придания блеска и увлажнить кутикулу.

Также даются определения ногтевым шаблонам, типсам, акригелю, карте клиента и профессиональным инструментам.

ГОСТ направлен прежде всего на повышение уровня безопасности и качества услуг, сообщил Росстандарт.

Стандарт носит добровольный характер, уточнило ведомство.