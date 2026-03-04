📄 ФНС разработала новую форму декларации по водному налогу

Налоговики в 2026 году обновят форму декларации по водному налогу, порядок ее заполнения и формат подачи в электронном виде.

4 марта 2026 года на портале проектов нормативных актов ФНС разместила проект приказа об утверждении формы налоговой декларации по водному налогу и порядка ее заполнения.

Изменения нужны, чтобы учесть ежегодную индексацию водного налога на коэффициент-дефлятор, установленный на 2026 календарный год.

Согласно проекту, обновятся:

форма декларации по водному налогу;

порядок ее заполнения;

формат представления в электронной форме.

Приказ вступит в силу через два месяца со дня официальной публикации. Как только изменения примут, старые формы, утвержденные приказом ФНС от 09.11.2015 № ММВ-7-3/497@, перестанут действовать.