📄 ФНС разработала новую форму декларации по водному налогу
Налоговики в 2026 году обновят форму декларации по водному налогу, порядок ее заполнения и формат подачи в электронном виде.
4 марта 2026 года на портале проектов нормативных актов ФНС разместила проект приказа об утверждении формы налоговой декларации по водному налогу и порядка ее заполнения.
Изменения нужны, чтобы учесть ежегодную индексацию водного налога на коэффициент-дефлятор, установленный на 2026 календарный год.
Согласно проекту, обновятся:
форма декларации по водному налогу;
порядок ее заполнения;
формат представления в электронной форме.
Приказ вступит в силу через два месяца со дня официальной публикации. Как только изменения примут, старые формы, утвержденные приказом ФНС от 09.11.2015 № ММВ-7-3/497@, перестанут действовать.
