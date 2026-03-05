👍 С 1 апреля 2026 переплаты по краткосрочным займам будут ограничены

Предельную переплату по краткосрочным потребительским кредитам снизили до 100% от суммы основного долга.

С 1 апреля 2026 года вступят в силу изменения в законодательство, которые сокращают предельную переплату по краткосрочным потребительским кредитам и займам сроком до одного года.

Изменения внесены законом от 29.12.2025 № 545-ФЗ.

Максимальная переплата заемщика не сможет превысить двойной размер долга с учетом всех процентов, комиссий, штрафов и пеней, рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

«Ранее существовавший лимит в 130% фактически позволял МФО требовать с граждан до 230% от тела долга с учетом начислений, что нередко приводило к попаданию людей в долговую кабалу — когда сумма к возврату превышала первоначальный заем более чем в два с лишним раза», — отметил депутат.

Теперь потолок совокупных платежей зафиксирован: если человек взял в долг 30 тыс. рублей, максимальная сумма к возврату со всеми дополнительными расходами составит не более 60 тысяч.

Также закон одновременно вводит поэтапные ограничения на количество так называемых дорогих займов. С 1 октября 2026 МФО не смогут выдавать клиенту более двух кредитов с полной стоимостью свыше 200% годовых.

А с апреля 2027 года заработает правило «один дорогой заем в одни руки» с обязательным трехдневным периодом охлаждения после погашения предыдущего.

Новые правила распространяются только на договоры, заключенные после 1 апреля 2026 года.