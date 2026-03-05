Штрафы за перевозку в такси без полиса ОСГОП уменьшены в разы
Совфед одобрил закон о снижении штрафов для физлиц до 5 тыс. рублей, а для юрлиц – до 40 тыс. рублей.
4 марта 2026 года Совет Федерации одобрил закон о снижении штрафов за перевозку в такси без обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).
Ст. 11.31 КоАП теперь устанавливает фиксированный размер штрафов за такое нарушение:
для физлиц — 5 тыс. рублей;
для ИП — 25 тыс.;
для юрлиц — 40 тыс. рублей.
Действующие штрафы несоразмерны последствиям таких нарушений и изначально устанавливались для крупных воздушных и железнодорожных перевозок, писали авторы закона. На сегодня штраф для должностных лиц составляет до 50 тыс. рублей, а для бизнеса – до 1 млн.
Закон вступит в силу со дня официального опубликования.
