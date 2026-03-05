⌛ 5 марта 2026 – последний день для отправки информации о доходах и расходах на АУСН

Нужно уточнить данные по операциям без ККТ и тем, которые прошли мимо банка.

ИП и компании на АУСН до 5 марта 2026 года должны отправить в налоговую информацию о доходах и расходах через личный кабинет налогоплательщика.

Об этом напоминает УФНС по новым регионам.

Речь идет об операциях, по которым не применялась ККТ, или сведения о которых не передал в налоговую уполномоченный банк или оператор электронной площадки.

