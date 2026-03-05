КПП УСН Акц моб
ФНС рассказала об особенностях расчета транспортного налога при АУСН

Расчет транспортного налога не зависит от применения спецрежимов.

Подписчик чата ФНС задал вопрос – как рассчитывать транспортный налог при АУСН.

Исчисление транспортного налога не зависит от применения ИП и организациями спецрежимов, в том числе автоУСН, ответили налоговики.

Плательщиками налога признаются лица, на которых зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения в соответствии со ст. 358 НК.

