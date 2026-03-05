Страховщики готовы к росту обращений из-за ситуации на Ближнем Востоке

Полис для выезжающих за рубеж покрывает риск задержки/отмены рейса, но не ситуацию, когда гостей выселяют из отелей.

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) сообщил, что страховщики ожидают роста обращений по полисам выезжающих за рубеж (ВЗР) из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Уже с 28 февраля 2026 года поступают обращения по поводу задержки или отмены рейсов.

«Также есть заявки с вопросом расторжения договора, так как не смогли вылететь из России», — сказал вице-президент ВСС Роман Щеглеватых.

Полис ВЗР не покрывает ситуации, когда путевка или бронь отеля заканчивается, а гостей выселяют из отелей и они не могут выехать из страны.

Страховка покроет только риск задержки/отмены рейса. Подать заявление на возмещение можно онлайн на сайте страховщика. Они будут рассмотрены в ускоренно режиме.