Депутаты предлагают увеличить выплаты по ОСАГО: законопроект-2026

Действующие лимиты не индексировались с 2014 года, поэтому выплату на ремонт предлагается увеличить с 400 до 700 тыс. рублей.

4 марта 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект об увеличении выплат по ОСАГО.

Предлагается увеличить страховые лимиты:

  • по вреду жизни и здоровью — с 500 000 до 800 000 рублей;

  • по имуществу — с 400 000 до 700 000 рублей.

Кроме того, законопроект предусматривает введение механизма ежегодной индексации страховых сумм с учетом индекса инфляции.

Существующие лимиты не индексировалась с 2014 года, что постепенно снижает уровень реального страхового возмещения ущерба, считают авторы инициативы.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Евгений Сивков
