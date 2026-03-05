Депутаты предлагают увеличить выплаты по ОСАГО: законопроект-2026
4 марта 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект об увеличении выплат по ОСАГО.
Предлагается увеличить страховые лимиты:
по вреду жизни и здоровью — с 500 000 до 800 000 рублей;
по имуществу — с 400 000 до 700 000 рублей.
Кроме того, законопроект предусматривает введение механизма ежегодной индексации страховых сумм с учетом индекса инфляции.
Существующие лимиты не индексировалась с 2014 года, что постепенно снижает уровень реального страхового возмещения ущерба, считают авторы инициативы.
Если закон примут, он вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
