💰 Средние зарплаты в двух отраслях превысили 400 тыс.

Больше 400 тыс. рублей в среднем получают специалисты в сфере добычи нефти и газа, финансисты и страховщики.

Средняя зарплата в финансах и добыче нефти и газа по итогам декабря 2025 года превысила 400 тыс. рублей. Это следует из данных Росстата.

Так, финансисты и страховщики в декабре 2025 получали в среднем 458 тысяч рублей, а работники в сфере добычи нефти и природного газа — 411 тыс.

Высокие зарплаты в конце 2025 года также зафиксированы у специалистов в сфере воздушного и космического транспорта (348 тыс.) и международных организаций (334 тыс.).

Среднемесячная начисленная зарплата рассчитана с учетом премий, до вычета налогов. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами.

В среднем по стране зарплата в декабре составляла около 140 тыс. рублей.