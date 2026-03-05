💰 Средние зарплаты в двух отраслях превысили 400 тыс.
Больше 400 тыс. рублей в среднем получают специалисты в сфере добычи нефти и газа, финансисты и страховщики.
Средняя зарплата в финансах и добыче нефти и газа по итогам декабря 2025 года превысила 400 тыс. рублей. Это следует из данных Росстата.
Так, финансисты и страховщики в декабре 2025 получали в среднем 458 тысяч рублей, а работники в сфере добычи нефти и природного газа — 411 тыс.
Высокие зарплаты в конце 2025 года также зафиксированы у специалистов в сфере воздушного и космического транспорта (348 тыс.) и международных организаций (334 тыс.).
Среднемесячная начисленная зарплата рассчитана с учетом премий, до вычета налогов. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами.
В среднем по стране зарплата в декабре составляла около 140 тыс. рублей.
а говорят что их предприятия убыточны.... теперь уже не? или потому и убыточны?
Как-то в представлениях когда предприятие действительно убыточно, то оно просто вынуждено зарплаты держать на самом минимуме, часто задерживать приходится.... - ну это понятно: куда ж деваться!
А тут....
Какие там средние зарплаты у депутатов и чиновников? Не голодают ли они? Тревожно за них, ведь столько они работают в поте лица, сколько всего придумывают и запрещают..