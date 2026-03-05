Т-Банк обкатывает голосовые переводы денег между физлицами

Голосовой ассистент Т-Банка сможет отправлять деньги нужному человеку по просьбе пользователя. Пока что банк тестирует технологию.

Денежные переводы могут стать проще — достаточно подать голосовую команду, чтобы отправить деньги. С такой технологией экспериментирует Т-Банк.

Тестирования проводят на закрытой группе. Участники вызывают голосового ассистента, которому называют получателя перевода для отправки денег. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на директора департамента ключевых экосистемных продуктов Т-Банка Сергея Хромова.

Он объяснил, что пока банк «трогает воду», на быстрый запуск технологии для массового применения рассчитывать не нужно. Организации нужно больше времени на проработку и тестирование технологии. Основной фокус внимания будет на обеспечении безопасности и защиты на всех уровнях.

Начальные тесты показали, что голосовые переводы будут интересны клиентам пожилого возраста. На пользователей от 44 до 63 лет пришлось около 33% всех операций.