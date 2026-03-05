Депутаты предлагают вносить в ЕГРЮЛ данные о недостоверности сведений об НКО

Чтобы информация о физлице, который перестал быть руководителем некоммерческой организации, больше не отражалась в реестре, депутаты хотят разрешить физлицам заявлять о недостоверности в Минюст.

5 марта 2026 года депутаты внесли с Госдуму законопроект, по которому Минюст будет направлять в ФНС заявления для внесения записи в ЕГЮЛ о недостоверности сведений в отношении некоммерческих организаций.

На практике случается, что физлицо больше не руководит НКО, но информация о нем продолжает отражаться в ЕГРЮЛ. В отношении коммерческих компаний давно действует механизм внесения в реестр информации о недостоверности сведений, тогда как для НКО это не предусмотрено.

Чтобы обеспечить актуальную и достоверную информацию, депутаты предложили дать физлицам возможность направлять заявления о недостоверности сведений в Минюст, а затем министерство передаст это ФНС, которая внесет изменения в реестр.

«Изменение повысит актуальность и достоверность содержащихся в ЕГРЮЛ сведений, а также позволит лицам, которые уже не имеют связи с некоммерческой организацией, защитить свои права», — сказано в пояснительной записке.

Минюст будет информировать о внесении соответствующей записи в ЕГРЮЛ заявителя и некоммерческую организацию, в отношении которой внесены сведения о недостоверности.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2027 года.