👔 Спрос на юридические услуги в 2026 году вырос в 2-6 раз

Россияне в 5 раз чаще ищут услуги по регистрации товарных знаков.

Интерес россиян к юридическим услугам в январе-феврале 2026 года увеличился в несколько раз по сравнению с 2025 годом.

Такие данные получили эксперты Авито Услуг.

Какие услуги актуальны для людей:

экспертиза и оценочная деятельность — спрос увеличился в 2 раза ;

консультации по вопросам интеллектуального права – на 67%;

консультации по вопросам жилищного права – на 57%.

Больше всего вырос спрос на определение рыночной стоимости недвижимости и транспорта – в 6 раз. За регистрацией товарных знаков россияне обращались чаще в 5 раз.

Также в 3 раза вырос спрос на урегулирование споров по сделкам с недвижимостью, защите авторских прав, рецензированию отчетов и заключений, автоэкспертизе.

«Растет спрос на превентивные юридические услуги. Люди стали осознаннее подходить к сделкам и оформлению документов — им проще доверить экспертизу профессионалам, чем рисковать деньгами», — пояснил руководитель категорий «Деловые и хозяйственные услуги» Авито Услуг Александр Семочкин.

Поиск юристов при этом уходит в онлайн на фоне цифровизиции всех сфер жизни и бизнеса, добавил он.