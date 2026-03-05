К концу 2027 года долги ЖКХ будут взыскивать в электронном виде

Правительство поставило задачу в четвертом квартале 2027 наладить взыскание долгов по ЖКХ в электронном виде.

Задолженность за жилищные и коммунальные услуги планируют взыскивать в электронном виде к концу 2027 года.

Новый механизм будет внедрять Министерство строительства и ЖКХ вместе с Минцифры. Кабмин поставил задачу, чтобы в четвертом квартале 2027 года электронное взыскание работало в полном объеме. Об этом пишут РИА Новости.

К концу 2026 года в двух или трех регионах РФ опробуют рассылку онлайн-уведомлений должникам о судебном приказе по взысканию задолженности. Сообщения отправят через Госуслуги и ГИС ЖКХ.