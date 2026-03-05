✅ При изменении элементов амортизации нельзя корректировать только будущие периоды – рекомендация БМЦ

Изменение элементов амортизации всегда затрагивает данные отчетного периода, а будущие периоды может не затрагивать.

НРБУ «БМЦ» (Бухгалтерский методологический центр) 5 марта 2026 года планирует утвердить рекомендацию Р-Х/2026-КпР «Изменение элементов амортизации».

ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» предусматривают начисление амортизации по ОС и НМА по трем параметрам (элементам амортизации):

срок полезного использования;

ликвидационная стоимость;

способ начисления амортизации.

Оба стандарта предписывают регулярно проверять элементы амортизации на соответствие условиям использования амортизируемых объектов – минимум в конце каждого отчетного года, но можно и чаще, если элементы амортизации меняются.

Организация должна изменить элементы амортизации, если проверка показывает, что это необходимо.

Корректировки отражают в бухучете как изменения оценочных значений. При этом не нужно корректировать сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному. Но нужно корректировать показатели отчетного периода и (если уместно) будущих периодов.

Согласно п. 4 ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений», в бухучете признают изменения оценочных значений путем включения в доходы или расходы организации :

периода когда произошло изменение – если оно влияет на показатели бухотчетности только данного отчетного периода либо периода, в котором произошло изменение;

будущих периодов – если такое изменение влияет на бухотчетность данного отчетного периода и будущих периодов.

Такое изменение стандарт называет «перспективным».

Перспективное признание изменения оценочного значения всегда предполагает корректировку данных отчетного периода, а показатели будущих периодов может не затрагивать.

Но варианта, когда данные отчетного периода не корректируются, а меняются только данные будущих периодов, не бывает, подчеркнули эксперты.

Подход, при котором уточняют показатели только будущих периодов, фактически означает отказ от изменения показателей в отчетности за период, в котором это изменение произошло. При этом пользователь никогда не получает актуальных данных о показателях амортизации активов: к тому моменту, когда они появятся в отчетности, они уже будут устаревшими и неактуальными.

Также при корректировке данных отчетного периода возникают вопросы:

в какой конкретно сумме эти данные должны корректироваться;

зависит ли величина корректировки от частоты начисления амортизации, от суммы амортизации, начисленной за уже истекшие промежутки отчетного периода, от моментов наступления и характера изменений и от других факторов.

Для ответа на эти вопросы разработана Рекомендация, которая определит порядок отражения в бухгалтерской отчетности последствий изменения элементов амортизации ОС.

