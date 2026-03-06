Завод заплатит 51 млн рублей за занижение суммы экологического сбора

В ходе проверки Росприроднадзор обнаружил нестыковки в учете и декларации по утилизации отходов. Завод занижал размер экосбора.

Росприроднадзор в 2023 году выявил у саратовского «Завода автономных источников тока» расхождения в данных об утилизации крупной партии отходов II класса опасности.

По данным первичного учета и экологической информации, завод утилизировал 90,76 тонн отходов, но в отчетности задекларировал 519 тонн. Предприятие не подтвердило, что утилизировало остальные 433 тонн отходов.

«В результате предприятию назначен штраф в трехкратном размере неуплаченной суммы экосбора. Общий размер взыскания с ООО "Завод АИТ" составил 51 млн рублей», — сказано на сайте Росприроднадзора.

Суды трех инстанций признали законным и обоснованным решение ведомства.