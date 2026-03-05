КПП УСН Акц моб
⚖️ Какие законы вступают в силу в марте 2026 года. Выпуск № 34 подкаста «Налоговое утро»

Отказ от платных подписок, кредиты и микрозаймы по цифровому профилю, сроки оплаты ЖКХ, локализация такси, новые правила авиаперевозок и другое — разбираем, что меняется для бизнеса и физических лиц.

Подкаст «Налоговое утро» — это обсуждение горячих для бухгалтера и предпринимателя вопросов. Мы выходим по будням и держим вас в курсе важных изменений.

С 1 марта 2026 года традиционно вступают в силу множество законодательных норм. В частности, сдвинут крайний срок оплаты за жилье и коммунальные услуги, кредиты теперь выдают по цифровому профилю, ввели обязательную отработку для врачей, бизнесу упростили получение лицензий — об этих и других изменениях узнаете из подкаста.

