⚖️ Какие законы вступают в силу в марте 2026 года. Выпуск № 34 подкаста «Налоговое утро»
Подкаст «Налоговое утро» — это обсуждение горячих для бухгалтера и предпринимателя вопросов. Мы выходим по будням и держим вас в курсе важных изменений.
С 1 марта 2026 года традиционно вступают в силу множество законодательных норм. В частности, сдвинут крайний срок оплаты за жилье и коммунальные услуги, кредиты теперь выдают по цифровому профилю, ввели обязательную отработку для врачей, бизнесу упростили получение лицензий — об этих и других изменениях узнаете из подкаста.
