Лицензирование табачных магазинов начнется позже — с 1 сентября 2026 года

Минфин перенес начало лицензирования табачной розницы с 1 марта на 1 сентября 2026. Это время нужно, чтобы доработать спорные места в законопроекте.

Власти решили отложить начало выдачи разрешений на торговлю табачными изделиями на 1 сентября 2026 года. Запрет на работу без лицензий может вступить в силу с 1 марта 2027.

Сроки решили перенести, чтобы доработать положения законопроекта и учесть поступившие предложения. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко рассказали, что проработка норм позволит минимизировать возможные сложности при внедрении механизма. Об этом пишет «Коммерсант».

Согласно проекту, пошлина при получении лицензии на торговлю табачной продукцией для дистрибуторов составит 800 тыс. рублей сроком на пять лет, а для розницы — 20 тыс. в год. Лицензию нужно получать на каждый торговый объект, также к помещениям будут отдельные требования.

Именно этот вопрос стал дискуссионным: точки продажи табака должны быть дальше 100 метров от социальных, образовательных и медицинский учреждений, но сейчас нет единой методики расчета этого параметра.

Еще спорный момент — нет четко определенной процедуры отказа в выдаче лицензии.

«Чиновник сможет не выдать ее по своему усмотрению, это станет легальным способом регионального запрета на продажу никотинсодержащей продукции», — сказал директор Союза участников оборота никотинсодержащей продукции Дмитрий Владимиров.

По данным 2ГИС, на начало марта 2026 года в РФ работает 12,9 тыс. магазинов по продаже сигарет, эта цифра без учета точек, где продают вейпы. Год к году число таких мест сократилось на 12%. Кроме того, в январе-феврале 2026 спрос на табачные франшизы упал на 38% год к году.