У холдингов появилось больше возможностей для применения ФИНВ

Теперь право на федеральный инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль можно передать любому участнику группы компаний.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 2 марта 2026 года № 210. Документ расширяет параметры применения федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ). Это позволит использовать вычет большему числу компаний.

В частности, постановление предусматривает возможность передать права на использование ФИНВ любому участнику группы компаний вне зависимости от его основной сферы деятельности.

«Это позволит гибко использовать механизм для стимулирования активности бизнеса, направить ресурсы на выпуск тех товаров и услуг, которые наиболее актуальны в текущий момент», — сказал Михаил Мишустин.

ФИНВ применяют с 2025 года, он позволяет на 3% уменьшить федеральную часть платежа по налогу на прибыль, но при условии инвестиций в развитие производства.

Изменение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2026.

