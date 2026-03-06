Бизнесу в приграничных регионах направили 1,4 млрд рублей
Премьер-министр Михаил Мишустин принял решение направить 1,4 млрд рублей на поддержку предпринимателей в приграничных регионах.
Средства выделят из резервного фонда кабмина. Субсидии получат компании и ИП в Белгородской, Брянской и Курской областях.
Деньги направят на частичную компенсацию расходов по оплате вынужденного простоя с января по июнь 2026 года по причинам, которые не зависят от работодателя.
«Выделенное финансирование поможет сохранить квалифицированные кадры и пополнить оборотные средства предприятий, чтобы они могли быстро восстановить выпуск продукции и оказание услуг», — сказано на сайте правительства.
В 2025 году на поддержку предпринимателей в приграничных районах кабмин выделял свыше 2,7 млрд рублей.
