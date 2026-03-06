Мишустин: в некоторых ведомствах работает больше 80% женщин

Председатель правительства поздравил женщин с наступающим 8 Марта, а также отметил, что опора на женщин — это то прекрасное, что дано мужчинам.

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил женщин с наступающим праздником — Международным женским днем. Он отметил, что на государственной службе в основном преобладают женщины, а в некоторых ведомствах их даже больше 80%.

«Я хочу вам пожелать тепла, семейного в первую очередь, внимания, которого абсолютно уверен, 8 Марта будет еще больше. И всего самого доброго вашим семьям, чтобы было время побыть с родными, близкими», — сказал Мишустин.

Также он заметил, что женщины — вице-премьеры, руководители министерств и ведомств и представители аппарата правительства — работают достойно и профессионально.

Мишустин заявил, что «опора на женщину — это то прекрасное, что нам, мужчинам, дано».