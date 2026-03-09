ФАС заверила, что «Ашан» и «Атак» продолжат сдерживать цены в 2026 году

Предельные максимальные наценки на ряд товаров будут от 5% до 10% в зависимости от категории.

Антимонопольная служба сообщила, что торговые сети «Ашан» и «Атак» ограничивают наценки не только на социально значимые продовольственные товары первой необходимости из соответствующего перечня. Список включает по несколько позиций в 31 категории продуктов питания.

«Ограничение наценок в указанных категориях продовольственных товаров будет действовать во всех регионах присутствия “Ашан” и “Атак”», — пишет ФАС.

ФАС поддерживает социально ответственное поведение торговых сетей и рекомендует остальным ретейлерам снова рассмотреть возможность присоединения к инициативе. Или расширить перечень товарных позиций, по которым были приняты добровольные обязательства.

Auchan Retail одним из первых поддержал инициативу ФАС об ограничении наценок на уровне до 10%. В 2022 году компания сверх того дополнительно минимизировала наценки на молочку, хлебобулочные изделия, сахар и овощи борщевого набора до 5%.