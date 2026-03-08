💇‍♀️ Роспотребнадзор рассказал, на что обратить внимание при посещении салона красоты

В салоне красоты должно быть тепло, светло и чисто.

При входе в салон красоты должна быть вывеска с названием, юридическим и фактическим адресом и режимом работы, сообщил Роспотребнадзор.

Ведомство указало, на что еще нужно обратить внимание.

Так, посетителю салона должны дать прейскурант на оказываемые услуги.

«В помещении должны быть комфортная температура и хорошее освещение, а поверхности стен, потолков и полов, наружная и внутренняя поверхность мебели должны быть гладкими, легко доступными для влажной уборки и устойчивыми к обработке дезинфицирующими средствами», — отмечает Роспотребнадзор.

Мусор, остриженные волосы и грязное белье должны храниться не дольше одной рабочей смены в специально выделенном помещении.

Влажную уборку в салонах красоты проводят не реже чем два раза в день.

«Если санитарное состояние неудовлетворительное, то высока вероятность наличия грызунов и бытовых насекомых, которые могут переносить заболевания, опасные для человека», — предупреждает ведомство.

Также рекомендуется обратить внимание, соблюдает ли персонал правила личной гигиены: перед началом любой процедуры нужно мыть руки. Расчески, щетки, ножницы моют под проточной водой, дезинфицируют или стерилизуют.

Инструменты для маникюра и педикюра дезинфицируют с помощью растворов дезинфекционных средств и стерилизуют. То есть в салоне должны быть стерилизаторы для обеззараживания инструментов.

При стрижке или окрашивании волос на клиента должны надеть пеньюар, использовать чистую хлопчатобумажную салфетку или одноразовый подворотничок. Остриженные волосы с шеи и лица убирают чистой индивидуальной салфеткой или ватным диском. Если это делают кисточкой, ее следует дезинфицировать после каждого клиента.

Клиент может попросить документы о безопасности средств, которые применяются в салоне. На все должны быть сертификаты соответствия или декларации о соответствии, косметика не должна быть просроченной.

Если салон не соблюдает санитарные требования, посетители могут обращаться в Роспотребнадзор.